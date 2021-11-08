Газпромбанк собирает заявки инвесторов на два выпуска субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Ценные бумаги серий ГПБ-Т2-04Д и ГПБ-Т2-02Е банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки на облигации банк собирает с 8 по 23 ноября, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября.

Ориентир по ставке купона по выпуску в долларах составляет 4,5% годовых, по выпуску в евро — 3,25% годовых. Ориентировочный объем выпусков составляет от 100,05 млн долларов и от 100,05 млн евро.

Срок обращения ценных бумаг — десять с половиной лет. Условиями выпусков предусмотрен кол-опцион через пять с половиной лет. Номинал облигаций — 150 тыс. долларов и 150 тыс. евро. Купонный период по выпуску в долларах составляет полгода, по выпуску в евро первый купонный период — полгода, остальные — год.

Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», банк «Открытие» и Промсвязьбанк.

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