Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БМ-Банка на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом. Такой прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкой операционной эффективностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой корпоративного управления. При этом позитивное влияние на рейтинг банка оказывает высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны материнской структуры, ВТБ (ПАО) (кредитный рейтинг «ruAAA» со «стабильным» прогнозом от «Эксперт РА»), а также умеренная со стороны органов власти», — поясняется в релизе агентства.

Как замечают аналитики, банк соблюдает все нормативы достаточности капитала. Вместе с тем, по оценкам агентства, в среднесрочной перспективе на капитальную позицию банка может оказать влияние планируемая интеграция с компаниями в рамках группы ВТБ. При этом в настоящее время банк совместно с материнской структурой проводят необходимые для поддержания капитала мероприятия.



Наибольшую долю в активах банка на 1 сентября текущего года занимают средства в других банках (35% активов), представленные преимущественно межбанковскими кредитами, выданными ВТБ в рамках внутригруппового управления ликвидностью.

Отмечается, что кредитный портфель юридических лиц представлен преимущественно проблемными кредитами, а также задолженностью, возникшей в результате урегулирования проблемных кредитных сделок. В июне 2021 года в результате присоединения банка «Возрождение» банк получил портфель кредитов юрлиц, физлиц и ИП, большая часть которых также является проблемными. В результате по состоянию на 1 сентября 2021 года доля просроченной задолженности в кредитах юрлиц и ИП составила 92%, в кредитах физлиц — 33%, при этом уровень покрытия клиентского кредитного портфеля резервами составляет около 90%.

Бизнес-модель банка не предполагает привлечение денежных средств населения, имеющиеся на 1 сентября 2021 года остатки на счетах физлиц и ИП составляют около 2% пассивов и сформированы обязательствами, полученными от банка «Возрождение». Банк ожидает оттока данных средств, поскольку не планирует пролонгацию договорных отношений с клиентами-физлицами. При этом запас балансовой ликвидности банка оценивается агентством как высокий.

Уровень корпоративного управления в целом рассматривается как соответствующий поставленным перед банком задачам. Как и прежде, с учетом специфики деятельности кредитной организации стратегическая документация, направленная на усиление конкурентных позиций банка, не утверждается. В 2022 году планируется интеграция банка с компаниями группы ВТБ, затем банк будет присоединен к материнской структуре.