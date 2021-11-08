ВТБ запускает для клиентов других банков упрощенную версию «ВТБ Онлайн». Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тыс. рублей. По оценкам ВТБ, только за первый год ей воспользуются до 750 тыс. клиентов других банков.

«По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно «протестировать» финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями — вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания. Но как минимум на первом этапе для вас это может быть неудобно, затратно и долго. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход: теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами и, если вам все понравится, — стать нашим пользователем без ограничений», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



Так, на этапе запуска «ВТБ Онлайн» для клиентов других банков включает в себя пять финансовых и 20 нефинансовых сервисов. В частности, сообщили в банке, клиенту доступен моментальный выпуск бесплатной цифровой карты ВТБ. Доставку ее физического аналога можно заказать с курьером. «Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кэшбэк за покупки», — пояснили в финучреждении.

Также доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту. Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC.

Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав «ВТБ Онлайн». Для регистрации достаточно ввести номер телефона, Ф. И. О. и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую «Мультикарту» с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков или привязать к любому Pay-сервису. За покупки по ней ВТБ начислит до 1,5% кэшбэка при подключении опции лояльности. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте, добавили в банке.

