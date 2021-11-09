Расходы банков на выплату процентов по вкладам в III квартале достигли 223 млрд рублей — они выросли впервые после двух лет снижения, но все еще остаются ниже показателей предыдущих двух лет, пишет «Коммерсант». Так, результат оказался на 5% выше расходов II квартала.

Средние максимальные ставки по депозитам, согласно данным Frank RG, стали увеличиваться еще в феврале, поднявшись с 4,3% до 6% годовых к октябрю. С мая банки стали повышать ставки по накопительным счетам — с 4,4% до 5,4% годовых в октябре. Эксперты отмечают, что ожидать роста ставок темпами, соответствующими динамике ключевой ставки, можно в случае дефицита ликвидности. Но, как уточняет гендиректор АКРА Михаил Сухов, «сейчас предпосылок для радикального снижения ликвидности не имеется». По его мнению, в случае дальнейшего роста ключевой ставки рост стоимости привлечения будет ограниченным, так как банки могут использовать запас ликвидности, составляющий 15% от обязательств для выдачи новых кредитов.

Также эксперты ожидают продолжения роста процентных расходов до конца года. По словам младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, это связано как с тенденцией к повышению ключевой ставки, так и с необходимостью замещать вклады с истекающим сроком, сделанные в период минимальных ставок. В стоимость средств физических лиц входят расходы банка на отчисления в резервы и систему страхования вкладов; если эти факторы будут меняться в сторону увеличения, то банки могут озадачиться снижением доли вкладов физлиц в пассивах, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.

Средства населения по-прежнему занимают наибольшую часть фондирования банков, указывают эксперты. По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, «банки могут минимизировать сумму процентных расходов за счет увеличения доли накопительных счетов, которые для банков дешевле, чем срочные, за счет повышения их привлекательности, например улучшения бонусных программ». Тем более что ставку по накопительным счетам можно снижать и без их переоформления, указывают участники рынка.