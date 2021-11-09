Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Санкт-Петербурге — 8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob в октябре 2021 года.

В комментарии к исследованию говорится, что запросы соискателей и предложения работодателей становятся все более сбалансированными: средние ожидания соискателей по большинству позиций соответствуют или отличаются от предложений вакансий всего на 5—10 тыс. рублей. И хотя женщины все еще редко решаются просить больше денег, чем мужчины, разрыв между зарплатными ожиданиями стабильно сокращается.

Более того, по некоторым позициям женщины претендуют на более высокие зарплаты, чем мужчины. Однако такая тенденция пока зафиксирована только в столице.

Так, в Москве средние зарплатные ожидания женщин выше мужских среди финансовых аналитиков (125 тыс. и 120 тыс. рублей соответственно) и экономистов (85 тыс. и 75 тыс. рублей). В сфере финансовой аналитики женщины просят чуть выше рынка (средние рыночные предложения составляют 120 тыс. рублей). Среди экономистов запросы женщин соответствуют средним предложениям работодателей (85 тыс. рублей). Незначительный разрыв в области зарплатных ожиданий мужчин и женщин наблюдается среди андеррайтеров (110 тыс. и 95 тыс. рублей соответственно). Средние рыночные зарплатные предложения для этих специалистов составляют 120 тыс. рублей. Наиболее значительный разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин зафиксирован на позициях бизнес-аналитика (170 тыс. и 130 тыс. рублей) и программиста «1С» (180 тыс. и 150 тыс. рублей). Среди профессий, где зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают, — риелторы (150 тыс. рублей), менеджеры по развитию (120 тыс. рублей), проектировщики (110 тыс. рублей), сметчики (100 тыс. рублей), технологи, личные ассистенты и PR-менеджеры (по 90 тыс. рублей), специалисты по работе с клиентами и HR-менеджеры (по 80 тыс. рублей), а также кладовщики (50 тыс. рублей). При этом у менеджеров по развитию, сметчиков, личных ассистентов, HR-специалистов и кладовщиков запросы соответствуют рынку, а вот технологам, пиарщикам, менеджерам по работе с клиентами, судя по средним предложениям вакансий, можно просить больше.

В Санкт-Петербурге средние зарплатные ожидания женщин и мужчин совпадают среди финансовых аналитиков (100 тыс. рублей) и соответствуют средним рыночным зарплатным предложениям. Средние зарплатные ожидания женщин выше мужских среди экономистов (70 тыс. и 65 тыс. рублей соответственно). При этом запросы женщин соответствуют средним предложениям работодателей (70 тыс. рублей). Средние зарплатные ожидания мужчин выше женских среди андеррайтеров (90 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно). Средние рыночные предложения составляют 100 тыс. рублей.

Как и в Москве, самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Санкт-Петербурге — среди бизнес-аналитиков (145 тыс. и 105 тыс. рублей соответственно) и программистов «1C» (150 тыс. и 125 тыс. рублей). Средние рыночные зарплатные предложения для этих позиций составляют соответственно 145 тыс. и 135 тыс. рублей.