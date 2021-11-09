📰 Криптовалюта биткоин в ходе торгов, прошедших в понедельник, 8 ноября, выросла на 7,16% и достигла 67,570 тыс. долларов, пишут «Известия» со ссылкой на данные Coindesk на 02:33 мск. Уже в 02:40 мск биткоин достиг отметки в 67,65 тыс. долларов. Таким образом, цена криптовалюты продолжает обновлять исторический максимум. Отмечается, что рост его стоимости происходит на фоне опасения по поводу масштабируемости блокчейна Ethereum и высоких комиссий за трансакции.

📰 С 2014 по 2021 год общее число моделей легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%, пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов аналитического агентства «Автостат». По данным аналитиков, на сегодняшний день количество моделей впервые за семь лет опустилось ниже 300. Всего рынок недосчитался 143 моделей. Больше всего пострадали американские бренды (число их моделей сократилось на 65%). В этом году они представлены 14 моделями, а семь лет назад их было 40. Основная причина сокращения модельных рядов — уменьшение объемов продаж более чем на 30%.

📰 Спрос на поездки в грядущие новогодние каникулы вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России. В некоторых компаниях рассказали об увеличении числа бронирований путевок в 10 раз. Большинство туристов отправятся в Египет и горнолыжный Сочи, также популярна Турция. При этом принципиальное отличие грядущего Нового года в том, что российским туристам доступно больше стран, чем во время встречи 2021-го.

📰 Минобрнауки разработало правила предоставления грантов на внедрение комплексов цифровых сервисов и решений на базе платформы «Гостех», пишет «Коммерсант». По сравнению с действующими правилами поддержки на внедрение IT-сервисов, созданных на базе цифровых платформ, предусмотрены увеличение суммы гранта по направлению цифровизации с 1,5 млрд рублей до 1,7 млрд рублей, а также ужесточение требований к получателям: за три года они должны внедрить IT-сервисы на «Гостехе» не менее чем в 100 вузах не менее чем в 10 регионах.

📰 Российские экспортеры в период первого этапа жестких антипандемийных ограничений 2020 года столкнулись с более выраженным падением выручки по сравнению с компаниями, работающими только на внутреннем рынке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы (ЦЭФИР РЭШ). Это объясняется более сложной адаптацией к ограничениям в условиях закрытых границ, уверены эксперты. Так, на российском рынке падение продаж в среднем составило 5%, а для поставок за рубеж этот показатель был равен 17%.



📰 «Фридом Финанс» заработала рекордную прибыль за счет проведения пре-IPO «СПБ Биржи», на продаже акций инвесткомпания выручила более 150 млн долларов, пишет «Коммерсант». Таким образом, вся биржа оценена более чем в 1,5 млрд долларов, и предстоящее размещение не предлагает большой upside участникам, купившим ее акции до IPO. Драйвером для роста может стать готовящееся в следующем году размещение на NASDAQ. Однако с ним следует поторопиться: на рынке слишком много рисков, которые грозят глубокой коррекцией, отмечают эксперты.



📰 Вполне возможно, что на этой неделе рубль еще сможет получить импульс ослабления к 72 рублям за доллар и 83,5 рубля за евро, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Однако, по его мнению, значимые фундаментальные факторы, формирующие долгосрочные тренды, остаются в силе, и есть надежда, что впереди годы нисходящего тренда в паре доллар/рубль.