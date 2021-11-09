Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы «Льготная ипотека» на новостройки, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь в банке оформить кредит на этапе строительства можно по ставке от 5,1% при первоначальном взносе от 15% стоимости объекта недвижимости.

Наиболее выгодные условия кредитования доступны действующим зарплатным клиентам Банка ДОМ.РФ и другим заемщикам при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ, которую банк заказывает самостоятельно с согласия клиента. Льготная ставка по программе фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.