МТС Банк объявил о запуске сервиса переводов между своими счетами в разных банках (Me2Me) через Систему быстрых платежей. Теперь в мобильном приложении МТС Банка можно моментально пополнить счет со своего счета, открытого в другом банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Me2Me — новый сервис в рамках СБП, который предоставляет возможность переводов между своими счетами в нескольких банках. Все действия для осуществления перевода можно выполнить в мобильном приложении МТС Банка, не переходя в приложения других банков. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии со стороны МТС Банка.

Необходимое условие для выполнения перевода Me2Me — Ф. И. О. и номер телефона получателя и плательщика должны совпадать.

Как сделать перевод из другого банка:

В настройках мобильного приложения банка, из которого вы планируете производить пополнение счетов в МТС Банке, дать согласие на разрешение таких операций. Согласие дается один раз для каждого банка. Для последующих переводов этот шаг не требуется.

В мобильном приложении МТС Банка перейти на вкладку «Платежи» и нажать кнопку «Себе».

Выбрать банк, со счета которого собираетесь пополнить свой счет в МТС Банке, и указать сумму.

Нажать «Отправить запрос» (если на момент запроса перевода в банке-отправителе не выдано согласие, клиент будет оповещен об этом с возможностью быстрого перехода в настройки).

Деньги будут зачислены в течение 15 секунд.

Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная — 599 999,99 рубля. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц — 1,5 млн рублей.