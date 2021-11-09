Индекс кредитного здоровья российских заемщиков по итогам III квартала 2021 года увеличился на 1 пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 98 пунктов, говорится в совместном исследовании НБКИ и компании FICO. По сравнению с предыдущим кварталом он сократился на 1 пункт. Доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга (bad rate) в стране, в III квартале 2021-го сократилась на 0,56 процентного пункта.

Во всех федеральных округах России был отмечен рост индекса кредитного здоровья. В Центральном ФО показатель вырос наиболее сильно – на 2 пункта. В остальных округах рост за год составил 1 пункт.

Значение индекса выше общероссийского показателя было зафиксировано в Центральном ФО — 104 пункта. Следом за ним расположились Северо-Западный (101 пункт) и Приволжский (100 пунктов) ФО. В Дальневосточном (97 пунктов), Уральском (97 пунктов), Южном (97 пунктов), Сибирском (93 пункта) и Северо-Кавказском (90 пунктов) ФО индекс кредитного здоровья оказался ниже среднего показателя по стране.

По мнению генерального директора НБКИ Александра Викулина, незначительное снижение индекса кредитного здоровья российских заемщиков последовало за полтора года его роста, но это по-прежнему неплохой показатель, свидетельствующий о том, что банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов.