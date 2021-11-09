Райффайзенбанк за девять месяцев 2021 года заработал 30,6 млрд рублей чистой прибыли в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Данный показатель вырос к аналогичному периоду 2020 года на 9,1%.

В III квартале 2021 года Райффайзенбанк заработал 11,7 млрд рублей чистой прибыли, что на 27,3% больше показателей за III квартал 2020 года.

Чистый процентный доход вырос на 1,6% год к году за девять месяцев 2021 года и составил 44,3 млрд рублей.

Чистая процентная маржа составила 4,7% по сравнению с 5% за аналогичный период 2020 года.

Чистый комиссионный доход вырос на 17,8% год к году.

Совокупные активы с начала 2021 года выросли на 2,7% год к году.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,1% год к году и составил 951 млрд рублей.

«Положительная динамика в годовом сопоставлении связана с портфелем кредитов, выданных среднему бизнесу (плюс 30,4%), и розничным кредитованием (плюс 10,8%)», — отметили в банке.

Доля обесцененных кредитов составила 2,8% по состоянию на конец сентября 2021 года, снизившись на 46 базисных пунктов год к году.

Средства клиентов выросли на 7,5% год к году и составили 1,186 трлн рублей. Объем средств на текущих счетах физических лиц увеличился на 12,1%, юридических лиц — на 14%.

Соотношение кредитов и депозитов на 30 сентября 2021 года составило 78,2% по сравнению с 75% на конец III квартала 2020 года.

Собственный капитал Райффайзенбанка на 30 сентября составил 177 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2021 года, что на 4,6% ниже показателя на аналогичную дату 2020 года.