Согласно принятому закону, при обмене банкнот различных достоинств и замене поврежденных банкнот на сумму не более 40 тыс. рублей спрашивать паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, у клиента будет не нужно. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

При проведении таких операций на сумму от 40 тыс. до 100 тыс. рублей предусмотрена упрощенная идентификация. Однако если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения, он все равно может потребовать паспорт у клиента.

Сейчас финансовые организации обязаны до приема денег идентифицировать клиента. Идентификация не проводится, если сумма операции не превышает 15 тыс. рублей; если физическое лицо покупает или продает иностранную валюту на сумму до 40 тыс. рублей; при покупке гражданином ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму до 40 тыс. рублей, а в случае расчета по карте — на сумму до 200 тыс. рублей.