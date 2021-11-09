Банк ДОМ.РФ повысил доходность по вкладам в российских рублях до 9% годовых. Максимально увеличение процентной ставки составило 1,6 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, вклад «ДОМа лучше» теперь можно открыть со ставкой 9% для сумм свыше 1 млн рублей и при размещении на три года через мобильное приложение или интернет-банк.

Доходность по вкладу «Доступный» с возможностью пополнения и снятия выросла до 7,5% при открытии онлайн.

Вклад «Стратегический» — комплексный продукт, доступный к открытию при одновременном заключении вкладчиком договора инвестиционного страхования жизни или договора накопительного страхования жизни, а также договора индивидуального инвестиционного счета. Доходность вклада повышена до 8,5% на годовом сроке.