ВТБ уменьшил размер минимального первоначального взноса с 30% до 10% в рамках ипотечной программы на приобретение готовых жилых домов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Согласно новым условиям, которые действуют до конца текущего года, первоначальный взнос по кредиту с полным пакетом документов составляет от 10% стоимости объекта для жилых домов и от 15% для таунхаусов, а при оформлении ипотеки по паспорту и СНИЛС — от 20% (от 30% для таунхаусов).

Одновременно с пересмотром размера первого взноса ВТБ увеличил максимальную сумму кредита для всех регионов РФ до 60 млн рублей. Ранее она была установлена на уровне 20 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 млн рублей — для остальных городов присутствия банка.

ВТБ также изменил требования к году постройки приобретаемого объекта недвижимости: на момент оценки он должен быть не позднее 1990 года (ранее — 2000 года). Отменяется ограничение для оформления ипотеки на каркасные дома, а список требований к инженерным коммуникациям сокращен лишь до необходимости подключения дома или коттеджного поселка к электросети.

Ставка по ипотечной программе ВТБ составляет от 8,3% для покупки таунхаусов и от 8,7% для покупки жилых домов при условии комплексного страхования и использования цифровых сервисов при проведении сделки. Максимальный срок кредитования кредита — 30 лет.

Ранее ВТБ запустил программу кредитования объектов индивидуального жилищного строительства. На первом этапе банк кредитует объекты с комплексной застройкой от аккредитованных застройщиков. Для клиента такой путь покупки дома безопаснее и прозрачнее, так как всю необходимую инфраструктуру поселка создает застройщик. До конца года ВТБ проработает механику кредитования быстровозводимых жилищных объектов — «домокомплектов под ключ» — и расширение условий для кредитования ИЖС в коттеджных поселках.

По условиям программы ВТБ, базовая ставка по кредиту составляет 9,6%, а для зарплатных клиентов — 9,3%. Ипотека выдается на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Кредит по двум документам можно получить с первым взносом от 30%. Сумма финансирования для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 20 млн рублей, для остальных регионов — до 10 млн рублей.



