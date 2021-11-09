Группа ОТП в России за девять месяцев 2021 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности получила 6 млрд рублей чистой прибыли, что стало лучшим результатом за сопоставимые периоды за всю историю кредитного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Активы группы по итогам девяти месяцев 2021 года достигли 175 млрд рублей. Рентабельность капитала за этот период составила 16,3%.



Совокупный кредитный портфель увеличился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 161 млрд рублей.

«При этом благодаря заметному улучшению его качества и повышению эффективности работы с просроченной задолженностью удалось снизить показатель стоимости риска до рекордных 2,6%, улучшив результаты за аналогичный период прошлого года на 3,7%», — говорится в комментарии банка.

За отчетный период выдачи потребительских кредитов (POS-кредитов) выросли на 23%, а выдачи кредитов наличными увеличились на 47%.

«ОТП Банк также продолжил активно развивать направление автокредитования и добился существенных результатов: за девять месяцев 2021 года объем выдач автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 2,1 млрд до 9,4 млрд рублей, показав рост в 4,5 раза», — сказано в релизе.

Корпоративный кредитный портфель вырос по итогам девяти месяцев 2021 на 34%, что в банке объясняют активным привлечением новых клиентов.

«Банк активно развивает цифровые сервисы, регулярно обновляя функционал мобильного банка на основе обратной связи от клиентов. По итогам сентября число ежемесячных активных пользователей мобильного банка превысило 71% от общей базы активных клиентов. Объем продаж через онлайн-каналы также продемонстрировал рост. В частности, в сентябре 2021 года доля кредитных карт, оформленных через мобильное приложение, составила более 33%», — отметили в ОТП Банке.