Общий объем выданных банками кредитов в октябре 2021 года составил 1,2 трлн рублей, что на 3,6% меньше, чем месяцем ранее, сообщили аналитики Frank RG. Это первое снижение после июля, когда объем выданных кредитов резко упал (на 9,6% за месяц) из-за изменения условий в государственной программе льготной ипотеки, и второе — после мая, когда объем кредитов сократился (на 12,8% за месяц) из-за майских праздников.

На этот раз сокращение кредитования вызвано падением объемов кредитов наличными — на 10,6% (до 564 млрд рублей) по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, в октябре также снизились объемы выдаваемых POS-кредитов (на 3,3%, до 30,7 млрд рублей) и автокредитов (на 2,41%, до 96,1 млрд рублей). Единственный сегмент, в котором объем кредитования вырос, — ипотека. Банки в октябре выдали 507,4 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 5,2% больше, чем месяцем ранее.

Снижение объемов кредитов наличными связано с повышением с 1 октября надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Банки были вынуждены более осторожно подходить к выбору заемщиков, учитывать показатель долговой нагрузки, что также косвенно отразилось и на снижении среднего размера выдаваемого кредита (минус 2,1%).

«С октября вступили в силу новые нормативы ЦБ по резервированию беззалоговых кредитов. Их цель — снизить темпы роста кредитов наличными. Повышение коэффициентов резервирования — эффективный механизм охлаждения рынка кредитования, который ЦБ применяет с начала 2010-х годов», — пояснил генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов.

По его словам, в ноябре мы также увидим падение объемов кредитования населения, причем, возможно, не только в беззалоговых кредитах. «В ноябре дополнительным негативным фактором для розничного кредитования будут «антиковидные» нерабочие дни в начале месяца. Однако в декабре мы увидим оживление — традиционное перед новогодними праздниками», — уверен Грибанов.