Клиенты Московского Кредитного Банка получили возможность открыть в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн» до пяти накопительных счетов и привязать их к определенным целям. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Пользователям дистанционных сервисов банка теперь стало гораздо удобнее планировать и копить на любые жизненные цели: путешествие, оплату обучения, свадьбу или просто исполнение мечты», — поясняется в релизе.



Для того чтобы открыть накопительный счет в режиме онлайн необходимо в разделе «Оформить» выбрать «Цель» и «Открыть счет». После подтверждения операции определить цель и придумать ее название, задать срок и желаемую сумму для накопления — банк отобразит сумму ежемесячного перевода. Клиенты с уже открытым накопительным счетом могут в разделе «Оформить» сразу выбрать «Цель», задать название, срок и сумму накопления. Процентная ставка — до 7,5% годовых — применяется и начисляется по суммарному объему средств, хранящихся на всех накопительных счетах клиента.

В мобильном приложении и интернет-банке также стало доступно оспаривание операций в карточной выписке. Клиент в случае возникновения неприятной ситуации может оперативно направить заявление в банк. Для этого следует выбрать «Операцию по карте» и нажать кнопку «Не согласен». Далее указать причину и описать ситуацию, а при необходимости уточнить ее в комментариях, которые помогут специалистам банка быстро войти в курс дела. Затем нажать кнопку «Подать претензию», по номеру которой можно будет отслеживать статус своего обращения.

Еще одной новинкой в мобильном приложении и интернет-банке МКБ стала возможность быстрого изменения регистрационных данных клиента. Для этого в разделе «Профиль» нужно выбрать вкладку «Настройки», затем — «Паспорт и адрес», далее следовать инструкциям на экране, а перед завершением обязательно прикрепить фотографии документов.

Клиенты банка теперь могут просмотреть и скачать кредитный договор во вкладке «Инфо», а также получить быстрый доступ к сервисам МКБ при нажатии и удержании иконки приложения «МКБ Онлайн». Например, совершить перевод денежных средств по телефону на карту, оплатить товар по QR-коду, воспользоваться шаблонами платежей в соответствующем разделе.