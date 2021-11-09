«Газпром» разместил семилетние еврооблигации на 500 млн евро по ставке 1,85%, рассказал журналистам управляющий директор по рынкам долгового капитала СберБанка Эдуард Джабаров.



«Сегодня «Сбер», являясь одним из банков — организаторов, успешно разместил еврооблигации «Газпрома» на 500 миллионов евро по ставке 1,85%. Выпуск был размещен без премии к вторничной кривой доходности «Газпрома» в евро», — сообщил он.

Сделка была переподписана практически в три раза на фоне широкой диверсификации спроса из Европы, США и России.

«Для европейских инвесторов «Газпром» — давно надежный, прозрачный и последовательный заемщик, всегда открытый к диалогу. На фоне редких сделок в евро из российского корпоративного сегмента данный выпуск привлек высокий интерес самого широкого круга инвесторов. С учетом сравнительно небольшого объема выпуска для подобного рода заемщика мы видели активный интерес инвестора сразу же после открытия книги заявок, что в конечном счете отразилось на ставке», — отметил он.

Джабаров добавил, что изначально объявленный диапазон был скорректирован в сторону снижения несколько раз — без ущерба для качества книги заявок и диверсификации базы инвесторов.

Организаторами размещения бондов выступили Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Securities, SberCIB и UniCredit.