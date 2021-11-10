С начала 2021 года российские банки выдали населению ипотечных кредитов на 4,59 трлн рублей, пишет РБК, ссылаясь на статистику Frank RG по итогам октября. Это больше, чем за весь прошлый год, который стал рекордным для российского рынка ипотеки. Ускоренный рост объемов кредитования обеспечило увеличение среднего чека по ипотеке: в октябре средний размер кредита превысил 3,14 млн рублей, что на 14,6% больше январского уровня.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в начале 2021 года составляла 7,2–7,3%, показывают данные ЦБ. В июне, когда россияне торопились брать кредиты перед окончанием действия старой версии льготной ипотеки, она достигла минимальных в истории 7,07%, но с тех пор выросла до 7,7–7,8% в сентябре.

В этом году объем одобренных кредитов на жилье может достичь 5,5 трлн рублей, так как «исторически конец года на ипотечном рынке является достаточно «горячим» периодом со значительным количеством совершаемых сделок», считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В «ДОМ.РФ» полагают, что количество заключенных ипотечных договоров на 3–7% превысит прошлогодние показатели и достигнет 1,8–1,9 млн сделок по итогам года. Ожидаемый объем выдач — 5,5–5,6 трлн рублей (+21–26% в годовом выражении). Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, в 2021 году темпы роста ипотечного портфеля составят 23–27%. В абсолютном выражении ипотечный портфель банков вырос на 1,92 трлн рублей.

ЦБ: повышение ключевой ставки не повлияло на ставки по ипотеке Повышение ключевой ставки в сентябре 2021 года не вызвало роста процентных ставок по ипотеке: средневзвешенная ставка по ИЖК даже немного снизилась и составила 7,73% (против 7,78% в августе). Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования».

Хотя пик роста ипотеки пришелся на июнь, спрос на такие ссуды остается значительным, отметил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По его словам, в 2022 году эта тенденция уже не сохранится, поскольку «произошло определенное насыщение рынка, а ставки продолжат расти». Эксперт указал на снижение доступности ипотеки для населения в этом году после резкого роста цен на недвижимость в России. Динамика выдач в следующем году будет однозначно хуже, чем в этом, считает Доронкин. По его словам, причиной станут возросшие ставки (которые по итогам года могут достигнуть 9%) и дальнейший, хоть и менее выраженный, рост цен. Однако многое будет зависеть и от лимитов выдач в рамках льготных программ, прежде всего семейной ипотеки, считает эксперт.