Разогнавшаяся инфляция и последовавшее за ней неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка оказались выгодными для банков, пишут «Известия» со ссылкой на оценки прогноза по прибыли банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА», уточнив, что финорганизации смогли заработать на этом дополнительно более 1 трлн рублей. По итогам года они могут получить прибыль, превышающую самый выдающийся рекорд на 50%.

Аналитики «Эксперта РА» обновили оценку прогноза по банковской прибыли в этом году. Если в начале 2021 года они ожидали, что кредитные организации заработают 1,3 трлн рублей, то сейчас повысили планку до 2,4 трлн рублей, сообщили в агентстве. Там пояснили, что 10 месяцев назад ситуация выглядела принципиально иначе. Так, инфляция хотя и уже начала повышаться, но незначительно, и казалось, что временно. Кроме того, ожидалось, что большой удар по доходам сектора нанесут проблемные и реструктурированные кредиты.

Однако рост цен, который совершенно вырвался из-под контроля, вынудил ЦБ шесть раз с марта повысить ключевую ставку (с 4,25% до 7,5%), причем несколько раз регулятор предупреждал о такой возможности. Фактор ожидания удорожания кредитов вкупе с повышенными инфляционными ожиданиями породил ажиотажный спрос на кредиты. Кроме того, потери банков на реструктуризацию проблемной задолженности, а также расходы на резервирование оказались существенно ниже, чем ожидалось.

Исходя из разницы в прогнозах, изменение ситуации позволило банкам заработать более чем на 1 трлн рублей больше, чем в случае, если бы инфляция не начала стремительно расти. И уже за первые девять месяцев 2021-го банковский сектор заработал почти 1,9 трлн рублей, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост прибыли обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы, которые оказались почти втрое ниже, чем за январь — сентябрь прошлого года.

Как пояснила изменение оценки прогноза директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, по розничным кредитам резервы преимущественно создавалась под новые выдачи. Что касается корпоративного сектора, то тут свою роль сыграла уступка ряда проблемных кредитов, а также роспуск резервов, созданных в 2020 году по реструктурированным ссудам. «Кроме того, поддержало прибыль заметное увеличение чистых процентных доходов на фоне активного роста кредитования», — подчеркнула она, добавив, что темпы роста как в потребительском, так и в корпоративном сегменте оказались выше, чем прогнозировали ранее.

По данным ЦБ, чистые процентные и комиссионные доходы (без учета банка «плохих» долгов) за первые девять месяцев 2021 года на фоне активного кредитования выросли на 15% и 23% соответственно. Только страхование заемщиков приносит банкам огромные доходы. Так, по данным Центробанка, во II квартале объем взносов в этом сегменте вырос в среднем в два раза и составил 105 млрд рублей (совокупно страхование жизни, а также от несчастных случаев и по болезни). При этом большую часть этих средств получают именно банки в качестве агентов.