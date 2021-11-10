Арбитражный суд Москвы отказал ЮМК Банку в принятии обеспечительных мер в виде запрета ликвидатору распоряжаться имуществом банка, погашать требования конкурсных кредиторов, уполномоченных органов, созывать собрание кредиторов, говорится в определении суда.

Столичный арбитраж 21 октября удовлетворил заявление ЮМК Банка о признании недействительным приказа Центробанка об отзыве лицензии на осуществление банковских операций. Затем банк подал заявление в суд о принятии обеспечительных мер.

Арбитраж отклонил заявление банка. Как заметил суд, не представлено доказательств того, что непринятие обеспечительных мер в данном случае может причинить значительный ущерб заявителю. Также заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта (о незаконности приказа об отзыве лицензии).

Регулятор в марте 2021 года отозвал лицензию ЮМК Банка на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность ЮМК Банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом учтенная на балансе кредитной организации ссудная задолженность более чем на 70% являлась низкокачественной», — сообщил регулятор. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Кредитная организация не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.