Клиенты Альфа-Банка с 10 ноября получили возможность размещать средства в рублях на «Альфа-Вкладе» с доходом до 9% годовых, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Минимальная сумма депозита — от 10 тыс. рублей, ограничения по максимальной сумме отсутствуют, а открыть вклад можно прямо в мобильном приложении.

Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении необходимо выбрать вклад с капитализацией сроком на три года.

Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита сроком от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 7,23% годовых.