Абсолют Банк с 10 ноября 2021 года увеличил процентные ставки по вкладу «Абсолютное решение», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Рублевый депозит «Абсолютное решение (вклад + НПО)» без опции пополнения на сумму от 30 тыс. рублей со сроком размещения 181 день клиенты Абсолют Банка теперь могут открыть под 8% годовых, со сроком размещения 367 дней — 7,5% годовых.

По такому же вкладу, но на сумму от 1,4 млн рублей с аналогичными сроками действуют ставки 8,1% годовых и 7,6% годовых соответственно.

По рублевому депозиту «Абсолютное решение (вклад + ИСЖ)» без опции пополнения на сумму от 30 тыс. рублей со сроком размещения 181 день ставка увеличена до 8,5% годовых, со сроком размещения 367 дней — до 8,9% годовых.

По такому же вкладу на сумму от 1,4 млн рублей с аналогичными сроками соответственно действуют ставки 8,6% годовых и 9% годовых.

Доходность повышается и в случае оформления рублевого депозита без опции пополнения «Абсолютное решение (вклад + НСЖ)». При размещении суммы от 30 тыс. рублей на срок 181 день ставка составляет 8,7% годовых, на срок 367 дней — 8,9% годовых.

Если размещается сумма от 1,4 млн рублей на срок 181 день, то актуальная ставка — 8,8% годовых. При сроке размещения 367 дней ставка возрастает до 9% годовых.

Выплата процентов во всех случаях производится в конце срока. Оформить вклад можно, заполнив онлайн-заявку на сайте банка или в ближайшем отделении.