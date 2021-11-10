Потери спроса домохозяйств, связанные с локдауном в начале ноября, составляют около 0,1% ВВП, однако это не окажет существенного влияния на рост экономики по итогам всего 2021 года, считают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru .

По оценке экспертов, прирост расходов на товары и услуги в России за период 1—7 ноября 2021 года составил 4% по сравнению с прошлым годом, падение спроса относительно трендовых уровней на прошедшей неделе равнялось 11,7%.

«Сокращение расходов, связанное с новыми ограничениями, оценивается в 120 млрд рублей. Это эквивалентно 2,7% от общего ожидаемого объема трат в ноябре. Период нерабочих дней в ноябре 2021 года протекает существенно мягче полноценного локдауна в апреле — мае 2020 года», — пишут аналитики.

Потери трат в непродовольственной рознице и секторе услуг достигают 20% и 17% соответственно относительно трендовых уровней. Полтора года назад снижение было в 2—2,5 раза сильнее, подчеркнули эксперты. Кроме того, в обоих сегментах бизнес научился оперативно переходить в режим работы навыноc и активизировать онлайн-продажи.

​​СберБанк пересмотрел прогноз по курсу рубля, нефти, инфляции и ВВП СберБанк улучшил прогноз по среднегодовому курсу рубля на 2021 год с 73,6 рубля до 73,1 рубля за доллар, следует из презентации кредитной организации по результатам за девять месяцев.



Не сумели адаптироваться и в целом несовместимы с режимом ограничений такие сегменты, как «Салоны красоты, массаж, SPA», а также «Cпорт» (в части услуг). В этих отраслях спрос вдвое ниже нормальных значений. Характерная динамика наблюдается в сегменте «Продовольствие», где вторую неделю подряд спрос на 5—6% выше средних значений октября.

«Существенно лучше в этом году себя чувствует туристическая отрасль. Падение трат на ж/д и авиабилеты составляет примерно 20% относительно уровней прошлого месяца, в магазинах duty-free расходы вообще практически не изменились», — сказано в исследовании.

С учетом возвращения Москвы в обычный рабочий режим можно предположить, что жесткие ограничения не станут мейнстримом и коснутся отдельных регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Это подразумевает, что потери спроса домохозяйств, связанные с локдауном, составляют порядка 0,1% ВВП и не окажут существенного влияния на рост экономики по итогам всего 2021 года, заключили аналитики.