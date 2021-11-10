Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил вернуться к рассмотрению вопроса законодательного регулирования неналоговых платежей, а также приостановить разработку новых. Об этом он сообщил на XVII Всероссийском налоговом форуме «Налоговые рецепты здоровой экономики».

«Полагаю, что в кратчайшие сроки необходимо вернуться к рассмотрению вопроса законодательного регулирования неналоговых платежей, провести повторный анализ уже действующих парафискалитетов, включая так называемые навязанные договоры, а также приостановить разработку новых платежей», — сказал Катырин на пленарном заседании форума.

По его словам, неналоговые платежи «продолжают множиться». Остро встает вопрос роста экологических платежей. «Например, планируется ввести плату за так называемый углеродный след, которая будет взиматься чуть ли не со всех предпринимателей, — уточнил он. — Все это, безусловно, отразится на стоимости продукции, работ и услуг, покупательская способность еще больше сократится, и в конечном счете экономика может только проиграть от принятия такого рода решений, особенно в условиях кризиса и продолжающихся ограничений из-за коронавируса».