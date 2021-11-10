Розничные инвесторы являются в настоящее время крупнейшими нетто-покупателями российских акций: так, с апреля по сентябрь 2021 года доля населения в общих нетто-покупках на рынке российских акций превысила 85%. Об этом говорится в обзоре финансовых рисков Центробанка.

Примечательно, что доля акций в структуре денежных накоплений населения составляет около 12%, что ниже, чем у большинства стран мира. «Таким образом, население имеет возможности и дальше наращивать портфель акций и повышать его долю в общей структуре сбережений, в том числе за счет ценных бумаг, сейчас принадлежащих нерезидентам», — уверены аналитики.

Согласно данным обзора, на текущий момент существенная часть физлиц покупает и в последующем не продает акции. «На рынке преобладает стратегия buy and hold. Из всех нетто-покупок примерно 18% совершают инвесторы, которые на протяжении последних полутора лет вообще не продавали купленные акции. Инвесторы, которые продали менее 35% купленного портфеля, занимают 60% в нетто-покупках. Средний срок удержания проданной части позиции такими инвесторами на рынке акций составляет около 220 торговых дней», — говорится в материале ЦБ.

«Российские граждане стали доминирующей силой на рынке и могут существенно влиять на тенденции в рыночной динамике. В качестве продавцов выступают в основном нерезиденты. Их нетто-операции практически зеркальны и противоположны по знаку со сделками физических лиц. Именно нерезиденты являются ключевым «поставщиком» российских акций на фондовый рынок», — написано в обзоре.

При этом, отмечает регулятор, у нерезидентов имеются достаточно большие «запасы» российских акций. На 1 июля 2021 года объем акций (включая депозитарные расписки) во владении у нерезидентов составляет 19,7 трлн рублей, что равно примерно трети капитализации российского фондового рынка, добавили аналитики.