Арбитражный суд Тюменской области рассмотрит заявление Промсвязьбанка о взыскании 7,7 млрд рублей убытков с конкурсного управляющего Антипинского НПЗ Константина Сичевого, запросившего ранее вознаграждение за банкротство в размере более 5,4 млрд рублей, говорится в определении суда.



В заявлении банк просит признать незаконными действия управляющего Сичевого, выразившиеся в нарушении порядка распределения денежных средств при реализации залогового имущества АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Также Промсвязьбанк требует отстранить Сичевого от исполнения обязанностей конкурсного управляющего НПЗ и взыскать с него 7,7 млрд рублей убытков. Заявление банка суд рассмотрит 23 ноября.

Интересно, что в тот же день суд планирует рассмотреть заявление управляющего Сичевого об установлении ему вознаграждения за процедуру банкротства НПЗ в размере более 5,4 млрд рублей.

В конце 2019 года арбитраж признал Антипинский НПЗ несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим предприятия был назначен Константин Сичевой (член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица»).

АО «Антипинский НПЗ» — частный, промышленный нефтеперерабатывающий завод, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн нефти в год.