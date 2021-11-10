Райффайзенбанк упростил возможность получения потребительского кредита. Теперь новые клиенты могут получить 1 млн рублей просто по паспорту, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Мы стремимся максимально ускорить и упростить процесс получения кредитов, чтобы необходимая сумма была у клиентов буквально после пары кликов. Отказ от документов, подтверждающих доход, — значительный шаг в этом направлении, — говорит руководитель направления развития розничного кредитования Райффайзенбанка Иван Карпов. — Новым клиентам достаточно просто заполнить анкету и назначить встречу с курьером, а действующим деньги поступят на счет в течение нескольких минут».

Ранее Райффайзенбанк увеличил максимальный срок потребительского кредита до семи лет. Он доступен при сумме займа от 90 тыс. до 3 млн рублей. Клиентам также доступна возможность отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца.



