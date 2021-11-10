ПСБ предоставил девелоперу Stone Hedge 2,2 млрд рублей на финансирование более 70% первого этапа строительства бизнес-центра класса А «Stone Савеловская». Об этом в среду сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Как уточнили в банке, финансирование будет направлено на выкуп земельного участка под строительство бизнес-центра.



«Мы отмечаем рост кредитного портфеля ПСБ в сегменте арендного бизнеса на 60% по сравнению с прошлым годом — только в третьем квартале 2021 года банк подписал кредитные соглашения на сумму более 8 миллиардов рублей в сфере коммерческой недвижимости. В столице же спрос на офисы высокого класса последний год опережает предложение, поэтому ПСБ видит большой потенциал в проекте, который реализует наш партнер — девелопер Stone Hedge, так как он будет способствовать заполнению этой востребованной ниши коммерческой недвижимости», — рассказал вице-президент, заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Алексей Будаев.