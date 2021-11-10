Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил проценты на остаток по расчетным счетам своих бизнес-клиентов до 3,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Таким образом, предприниматели, помимо дохода от депозитов, могут получить дополнительный доход и по расчетному счету. Изменения коснулись тарифных планов «Взлетай!» и «Комфорт». По пакетам услуг «Бизнес-класс» и «Премиум-класс» для клиентов также действуют особые условия по ставкам», — отмечают в банке.

В линейке предложений банка есть два варианта: начисление процентов на ежедневный и среднемесячный остаток, уточнила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. Также она добавила, что при подключении пакетов «Бизнес-класс» или «Премиум-класс» обслуживание обойдется предпринимателям почти в два раза дешевле, чем оплата всех необходимых сервисов по отдельности. «При активной работе по счету это будет самый оптимальный вариант — предприниматели экономят на обслуживании и получают дополнительный доход от остатков на расчетном счете», — прокомментировала представитель финучреждения.

В банке напомнили, что бизнес-пакеты УБРиР включают в себя переводы физлицам, платежи в режиме онлайн, возможность внесения и снятия наличных через банкоматы и другие. Так, среди преимуществ пакета «Бизнес-класс» в УБРиР называют бесплатное внесение наличных до 200 тыс. рублей и бесплатные переводы физлицам до 600 тыс. рублей, в пакет услуг также включены 50 межбанковских платежей партнерам в месяц и выпуск бизнес-карты. Для пакета «Премиум-класс» действуют все те же условия, а также безлимитные межбанковские платежи и возможность внесения до 500 тыс. рублей наличными без комиссий, бесплатные переводы физлицам до 1 млн рублей.

Открыть расчетный счет для бизнеса можно в любом отделении УБРиР, оказывающем услуги юридическим лицам, а также на сайте банка.