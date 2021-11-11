📰 Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье, предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ, пишут «Известия». Введенные с 1 августа до 31 декабря сборы там хотят пролонгировать на весь 2022 год. Инициативу планируется в ближайшее время обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству. Высокая стоимость металла отражается на ценах на жилье. С начала 2021 года металлоизделия и конструкции для строительства подорожали на 25–80%.

📰 За девять месяцев 2021 года госкомпании заключили более 455 тыс. договоров о закупках общей стоимостью свыше 9 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Корпорации МСП. Из них на малый и средний бизнес пришелся каждый третий рубль, а итоговая сумма для небольших предприятий составила 2,8 трлн рублей, что стало рекордом с 2015 года. Самые высокие темпы прироста продемонстрировал бизнес Ненецкого АО, Амурской и Рязанской областей. Такая динамика говорит о постепенном восстановлении бизнеса от последствий пандемии, считают эксперты.

📰 Пока опасения по поводу появления систем искусственного интеллекта, которые обладали бы собственной волей и были способны выходить из-под контроля человека, завышены, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение участников конференции AI Journey, организованной СберБанком. По их словам, нынешний уровень развития технологий предполагает, что цель системе задает разработчик, а качество ее выводов зависит от входных данных. Риски при активном развитии ИИ существуют, но пока они в первую очередь связаны с тем, как эта технология применяется человеком в отношении других людей, заключили эксперты.

📰 На цифровые платформы сейчас приходится в среднем 27% выручки креативных индустрий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на первое широкое исследование отрасли, представленное вчера аналитическим центром НАФИ совместно с Google. Платформы являются инфраструктурой для «творческого бизнеса» и неотъемлемой частью этой отрасли, констатируют аналитики. Правительственная концепция ее развития предполагает рост российской креативной экономики более чем вдвое к 2030 году — эксперты же отмечают важность законодательной донастройки институциональных механизмов новой отрасли.

📰 «СПБ Биржа» хочет привлечь к торговле иностранные брокерские компании — из Восточной Европы, Прибалтики и Юго-Восточной Азии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проспект группы. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 10–15 млн долларов. Об этих планах стало известно в преддверии IPO биржи. Само размещение состоится на следующей неделе. Планируется привлечь 150–171 млн долларов. Эксперты называют проект перспективным и во многом уникальным, но признают, что оценить его влияние на стоимость площадки в ходе размещения сложно.

📰 Покупка валюты —это инвестиция, а инвестировать можно только на свободные деньги, поделился своим мнением с «Российской газетой» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. По его словам, ни в коем случае не нужно делать это на последние деньги, у человека должна быть подушка безопасности. Это, грубо говоря, три — шесть затрат в месяц для нормального существования, пояснил Григорян, добавив, что иначе может возникнуть необходимость «вытаскивать» деньги из инвестиций на невыгодных условиях. Также нельзя покупать валюту на заемные средства, предупредил эксперт.

📰 В декабре средняя стоимость авиаперелетов по России по самым популярным направлениям снизилась на 20–60% относительно прошлого года, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителей агрегаторов. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость билета с вылетом с 20 ноября по 31 декабря больше всего снизилась по направлению Москва — Воронеж. По данным сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», больше всего подешевел перелет из Санкт-Петербурга в Томск — на 63% с 11,6 тыс. до 4,2 тыс. рублей.

