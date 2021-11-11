В России заработали «окрашенные деньги» — выпускаемые государством электронные сертификаты, по которым отдельные категории населения, например ветераны и инвалиды, могут приобретать определенный круг товаров и услуг, пишет «Коммерсант». Это стало возможным с подключением к специальной информсистеме банков и ретейлеров.

В начале недели на площадке онлайн-ретейлера Ozon совершена первая покупка с использованием государственного электронного сертификата — нового платежного инструмента, который в настоящее время касается технических средств реабилитации. Сейчас право на получение таких выплат имеют около 1,5 млн человек. В 2021 году им выделено около 34 млрд рублей, в 2022-м сумма превысит 39 млрд рублей.

Новый механизм призван упростить ситуации, когда граждане приобретали подобные товары и услуги на свои средства, которые впоследствии компенсировались из бюджета. После вступления в силу закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» в конце сентября и реализации технических мероприятий, в частности запуска ГИС «Электронный сертификат», процедура изменилась. Оформить сертификат граждане могут через портал госуслуг. Средства перечисляются на карту «Мир». Воспользоваться ими можно в специализированных магазинах, подключенных к программе.

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«Обладатель электронного сертификата сможет использовать его для оплаты товаров из категории, на которую тот выдан, в точках продажи, поддерживающих работу с инструментом. Средства сертификата поступят продавцу напрямую через банк-эквайер, как при покупке банковской картой», — пояснили в Минтруде, который курирует программу.

«Для пользователя процесс оплаты будет похож на простую оплату покупки картой», — говорят в министерстве. В Национальной системе платежных карт отметили, что электронный сертификат можно привязать к карте «Мир», выпущенной любым российским банком. При трансакции с сертификатом банк будет получать комиссию, как при обычной оплате картой.

Пока к ГИС ЭС подключены два банка. Первым из системно значимых банков, который разработал функционал оплаты электронными сертификатами, стал Альфа-Банк, подключить клиентов в банке планируют до конца месяца. В ВТБ сообщили, что подключаются к ГИС ЭС, в банке «Тинькофф» заявили, что рассматривают такую возможность.