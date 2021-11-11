ВТБ обсуждает покупку контроля во второй крупнейшей в России киносети «Каро» у фонда UFG и Пола Хета, пишет «Коммерсант», уточняя, что в августе банк получил в залог по кредиту 100% компании. У ВТБ уже есть инвестиции в этом секторе, в частности, банк финансирует перестройку кинотеатров, оператор которых — та же «Каро».

Один из собеседников полагает, что банк может выступать как посредник, выкупая актив в интересах какой-либо компании. ВТБ уже несколько лет кредитует «Каро», а в августе открыл компании новые шестилетние линии на 4,1 млрд рублей. Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах. После этого, согласно данным Kartoteka.ru, операционная компания сети, ООО «Каро Фильм Менеджмент», полностью перешла в залог к госбанку.

У «Каро» 33 кинотеатра с 266 залами. По данным «Невафильм Research», компания занимает второе место среди киносетей по числу собственных кинозалов с долей 4,8%, за ней идет «Киномакс», на первом месте — объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута.

СМИ: ВТБ может разорвать спонсорство по участию ряда банков в платежных системах В ВТБ заявили, что не комментируют коммерческие отношения с банками — участниками спонсорской программы, но отметили, что «нет планов по сворачиванию спонсорской программы по членству в МПС для небольших банков».

В 2020 году сборы кинотеатров по всей стране упали на 59%, до 22,8 млрд рублей (статистика Фонда кино) из-за пандемии и ограничительных мер. Выручка «Каро Фильм Менеджмент» упала так же — на 59%, до 2,16 млрд рублей, компания получила убыток 402 млн рублей против прибыли 450 млн рублей годом ранее. Весной и летом голливудские премьеры стали активно возвращаться на экран, и «Бюллетень кинопрокатчика» прогнозировал, что по итогам года сборы превысят 30 млрд рублей. Однако с 28 октября по 7 ноября кинотеатры Москвы и ряда регионов были закрыты на фоне очередной волны пандемии, что вынудило студию Disney поменять график премьер для России.

ВТБ финансировал экспансию и другой крупной киносети — «Киномакса». «Это один из основных наших кредиторов довольно продолжительное время, — напомнил гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов. — Но сейчас инвестиционная деятельность «Киномакса» в затухшей стадии из-за пандемии».

UFG хочет выйти в кэш, а достойно продать такого рода актив можно немногим, отмечает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. «Возможно, для банка это часть другой большой сделки. Также ВТБ финансирует проект с ADG, может, ноги растут оттуда», — предположил он. С другой стороны, добавил эксперт, в масштабе ВТБ все это «малый бизнес»: «Вряд ли там есть большая стратегия коллаборации».