Центральный районный суд Тольятти в связи с истечением срока давности прекратил производство по громкому уголовному делу бывших руководителей тольяттинского Национального Торгового Банка (НТБ), входивших в ближайшее окружение экс-владельца этого кредитного учреждения, а впоследствии главы «Глобэкса» Виталия Вавилина, пишет «Коммерсант».

Тольяттинские банкиры обвинялись в мошенничестве на сумму 1,1 млрд рублей. Согласно фабуле обвинения, финансисты купили за счет средств банка по явно завышенной цене недостроенный торговый центр. Решение о судьбе этого уголовного дела принимала судья Ирина Онучина, одна из самых опытных в Центральном райсуде Тольятти. Именно она недавно рассматривала, в частности, уголовное дело бывшего главы Тольяттихимбанка Александра Попова, который за попытку дать взятку в размере 2 млн долларов судьям Верховного суда был приговорен к 7,5 года колонии.

Для того чтобы рассмотреть ходатайство защиты экс-руководителей НТБ о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности и удовлетворить это прошение, председательствующей понадобилось одно заседание. Примечательно, что первоначально материалы расследования, проведенного СКР в отношении финансистов, поступили для рассмотрения в Замоскворецкий суд Москвы. Однако там не согласились с тем, как была определена подсудность дела, и переправили его в Тольятти.

Ранее сообщалось, что дело в отношении основателя и экс-советника председателя правления НТБ 82-летнего Бориса Флигиля, а также бывших вице-президентов кредитного учреждения Дины Даровской, Валентины Корытиной и Александра Догадкина началось 26 февраля 2020 года. За два года расследования в деле менялись не только следователи, но и потерпевшая сторона — ею стал Промсвязьбанк.

Мало того, размер ущерба в материалах дела также не раз корректировался: сначала он составлял около 1 млрд рублей, затем уменьшился примерно вдвое, а потом вновь вырос до 1,1 млрд рублей. И роли фигурантов в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на разных стадиях следствия выглядели по-разному.

Закрыв дело в связи с истечением срока давности, суд не стал рассматривать и заявленный потерпевшей стороной иск, однако его можно будет подать и в гражданский суд.