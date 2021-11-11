Банк ДОМ.РФ снизил базовую ставку по льготной программе «Семейная ипотека» на 0,1 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Теперь оформить кредит можно по ставке от 4%, а на строительство загородного дома — от 4,5%.

В банке пояснили, что улучшенные условия ипотеки доступны для клиентов, подтверждающих доход выпиской из Пенсионного фонда России, которую банк заказывает самостоятельно с согласия заемщика, а также для зарплатных клиентов банка или сотрудников медицинской, а также научной сферы с учетом специальной скидки 0,5 п. п. при приобретении квартир в отдельных объектах у застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка.

В рамках «Семейной ипотеки» можно оформить кредит, а также рефинансировать ранее взятую в другом банке ипотеку на сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей для других субъектов РФ.

Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости объекта недвижимости. «Семейная ипотека» распространяется на заемщиков с первым и последующим ребенком, родившимся после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.