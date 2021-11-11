Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством угроз для пользователей Android, говорится в сообщении ESET. За период с мая по август 2021 года число обнаруженных Android-угроз увеличилось на 32,6% по сравнению с началом года. Рост активности хакеров также зафиксирован в Индии, Бразилии, Мексике и на Украине.

Атак банковскими вредоносными программами и приложениями для Android стало на 200% больше с начала текущего года, отметили эксперты компании. Другие категории, в которых наблюдается рост киберугроз, — это шпионское ПО (+71%) и трояны для показа нежелательной рекламы (+63%) на Android.

Единственными категориями угроз, доля которых в мире снизилась с мая по август, стали криптомайнеры (-14,3%) и программы-вымогатели (-7,7%).