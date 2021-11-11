Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка «Зенит» на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом и рейтинг устойчивости на уровне «b+».

Как поясняет агентство, рейтинги обусловлены потенциальной поддержкой от акционера банка — компании «Татнефть» в случае необходимости. Fitch полагает, что «Татнефть» имеет высокую готовность предоставлять поддержку банку «Зенит» ввиду ее мажоритарной доли (71%) и истории предоставления банку поддержки в форме взносов в капитал и выкупа высокорисковых активов. При этом продажа банка в среднесрочной перспективе маловероятна, но возможна в более долгосрочной перспективе, когда повысится прибыльность банка.

Как отметили аналитики агентства, подтверждение рейтинга устойчивости банка «Зенит» на уровне «b+» отражает ограниченную рыночную долю и слабую прибыльность банка. Рейтинг устойчивости также принимает во внимание улучшение качества активов и капитализации, связанное с продажей потенциально высокорисковых активов своему акционеру, и сильную ликвидность.

«Прибыльность является основным неблагоприятным рейтинговым фактором для банка «Зенит», о чем свидетельствует низкий показатель (0,7%) операционной прибыли к средним активам», — полагают в Fitch.

В агентстве также отметили рост чистой процентной маржи банка до 3,5% в первом полугодии 2021 года ввиду снижения стоимости фондирования в секторе в целом и более высокого дохода от казначейских операций.

«В то же время маржа остается ниже среднего уровня по сектору в 4% ввиду того, что исторически банк фокусируется на корпоративном и ипотечном кредитовании», — подчеркнули в агентстве.

Отношение затрат к доходам снизилось до 84% в первом полугодии 2021 года с уровня, превышавшего 90% в 2019—2020 годах на фоне оптимизации затрат и более высокого операционного дохода. Риски по качеству активов снизились после продажи потенциально рисковых кредитов, отраженных по справедливой стоимости.

Согласно заключению агентства, капитализация банка улучшилась, что отражено в показателе основного капитала по методологии Fitch на уровне 11,5% от активов, взвешенных по риску, на конец первого полугодия 2021 года. При этом регулятивные показатели основного и общего капитала с запасом превышали минимальные требования.

«Основным источником финансирования для банка «Зенит» являются клиентские депозиты (78% от суммарных обязательств на конец первого полугодия 2021 года), 17% которых приходилось на долю связанных сторон, а 38% — на розничные депозиты и 23% — на корпоративных клиентов. Прочие обязательства включали операции РЕПО (10%), приоритетные облигации (4%), межбанковские заимствования (3%) и субординированный долг от материнской структуры (1%). Подушка ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные межбанковские размещения, а также облигации и кредиты, которые могут быть использованы в сделках РЕПО) покрывала 42% от клиентских депозитов на конец девяти месяцев 2021 года», — говорится в комментарии агентства.