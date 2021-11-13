Новикомбанк модернизировал функционал мобильного приложения. В частности, обновлена эргономика интерфейса и улучшена навигация раздела для совершения платежей, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

«После обновления мобильного приложения периодические платежи с помощью шаблонов стали проще и удобнее — операцию можно выполнить в несколько кликов. В одной линии размещены все виды переводов: по номеру телефона, между счетами разных банков, внутренние и внешние переводы по реквизитам и пр. Рядом расположен блок оплаты наиболее востребованных среди пользователей услуг. Операция «Перевод по номеру телефона» теперь находится в ближайшем доступе пользователей», — рассказали в финучреждении.

Также отмечается, что клиенты могут совершать любые переводы по телефону — как внутренние, так и внешние — в одном месте. Также реализована кнопка «Оплата по QR-коду». С ее помощью можно сканировать и оплачивать квитанции, товары и услуги через Систему быстрых платежей.

В банке напомнили, что в приложении можно управлять следующими продуктами: картами, вкладами, кредитами, а также совершать денежные переводы, оплачивать услуги, включая сотовую связь, Интернет, ЖКХ и другое. «В мобильном банке функционирует онлайн-чат, в котором можно задать вопрос специалисту, реализована возможность оплаты по QR-коду, проведена интеграция с личным кабинетом налоговой инспекции», — говорится в релизе.