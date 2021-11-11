Банк «Открытие» запустил новый продукт для розничных клиентов — потребительский «Кредит 5,9% каждому». Теперь для всех заемщиков действует единая ставка 5,9% годовых в течение всего срока кредитования, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Кредит можно оформить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от двух до пяти лет, возможно досрочное погашение без комиссии. «Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов. Рефинансирование доступно сразу для нескольких кредитов, что позволит клиенту существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей», — рассказали в банке.
В релизе уточняется, что с «Кредитом 5,9% каждому» заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кэшбэк и получает возможность компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки.
Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка «Открытие» либо онлайн, а также в мобильном приложении или интернет-банке. При принятии решения по заявке банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка. Подтверждать дополнительный доход документами не требуется.
Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место.