Банк «Открытие» запустил новый продукт для розничных клиентов — потребительский «Кредит 5,9% каждому». Теперь для всех заемщиков действует единая ставка 5,9% годовых в течение всего срока кредитования, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Кредит можно оформить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от двух до пяти лет, возможно досрочное погашение без комиссии. «Получить деньги можно на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов. Рефинансирование доступно сразу для нескольких кредитов, что позволит клиенту существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей», — рассказали в банке.

В релизе уточняется, что с «Кредитом 5,9% каждому» заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кэшбэк и получает возможность компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Подать заявку на кредит можно в любом отделении банка «Открытие» либо онлайн, а также в мобильном приложении или интернет-банке. При принятии решения по заявке банк учитывает все доходы заемщика и может увеличить одобренную сумму кредита, если клиент укажет дополнительные источники заработка. Подтверждать дополнительный доход документами не требуется.

Для получения кредита не обязательно приходить в отделение банка — дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное заемщику место.