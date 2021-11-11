Общее число DDoS-атак в III квартале 2021 года увеличилось почти на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а продвинутых (которые часто являются целевыми) — на 31%, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». В августе был поставлен рекорд по количеству DDoS-атак в день за последние несколько лет — 8 825.

Больше всего атакованных ресурсов располагалось в США, Гонконге и Китае.

В числе наиболее крупных целей — организации, борющиеся с пандемией, государственные учреждения, разработчики игр и медиа, специализирующиеся на кибербезопасности. Для проведения некоторых из наиболее крупных DDoS-атак в прошлом квартале использовался новый мощный ботнет Mēris, способный отправлять огромное число запросов в секунду.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Александра Гутникова, в течение последних двух лет группы, занимающиеся криптомайнингом и организацией DDoS-атак, боролись за ресурсы, поскольку многие ботнеты использовались для обеих целей. DDoS приносит прибыль, и, возможно, число таких инцидентов продолжит увеличиваться в IV квартале, отметил эксперт.