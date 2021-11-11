Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента банка «Санкт-Петербург» на уровне «BB» со «стабильным» прогнозом и устойчивости — на уровне «bb».

В пояснении агентства сказано, что подтверждение рейтингов отражает умеренную клиентскую базу банка в концентрированном российском банковском секторе и значительную подверженность рискам по потенциально уязвимым строительному сектору и сектору недвижимости. «Рейтинг устойчивости также учитывает стабильные показатели качества активов, улучшение прибыльности и адекватные показатели капитализации», — говорится в комментарии.

Кредитный риск обусловлен в основном кредитным портфелем банка, на который приходилось 63% от суммарных активов «Санкт-Петербурга» на конец первой половины 2021 года. Доля обесцененных кредитов была относительно стабильной в первом полугодии текущего года и составляла 10,1% от валовых кредитов.

Корпоративные кредиты составляли 75% от валовых кредитов на конец июля 2021 года, при этом агентство отметило существенный уровень концентрации по потенциально уязвимым строительному сектору и сектору недвижимости, хотя БСП в основном предоставляет кредиты под залог готовых объектов недвижимости при среднем отношении размера кредита к стоимости залога примерно в 50%.

В сегменте розничного кредитования банк фокусируется на продуктах с залоговым обеспечением (ипотечные кредиты и автокредиты), которые вместе составляли 18% от валовых кредитов на конец первого полугодия 2021 года. Необеспеченные розничные кредиты предоставляются в основном зарплатным клиентам банка, а также состоятельным и премиальным клиентам. Они составляют 7% от валовых кредитов, что соответствует умеренным 39% от основного капитала банка по методологии Fitch.

В Fitch учли, что операционная прибыльность БСП была стабильной в течение последних лет: чистая процентная маржа на уровне около 4%, существенный непроцентный доход (38% от доходов за первое полугодие 2021 года) и хорошая операционная эффективность (отношение затрат к доходам на уровне 37%). Прибыль до отчислений в резерв под обесценение составляла около 5% от средних кредитов в последние годы, в то время как стоимость риска в первом полугодии 2021 года снизилась до 1,7% от средних кредитов. Как следствие, доходность на средний капитал выросла до приемлемого уровня в 16,1%.

Показатель основного капитала банка, исчисляемый по методологии Fitch, в агентстве оценили как умеренный: на конец первого полугодия 2021 года он находился на уровне 13,9% и почти не изменился по сравнению с 13,8% на конец 2020 года.

Клиентское фондирование банка «Санкт-Петербург» на конец первого полугодия 2021 года составляло 76% от суммарных обязательств и в основном было представлено диверсифицированными розничными депозитами (56% от общего объема), а также депозитами корпоративных клиентов, с которыми банк имеет длительные отношения. В агентстве отметили, что эти депозиты показали устойчивость, в том числе во время пандемии.

Фондирование, привлеченное на финансовых рынках (главным образом прямые РЕПО и межбанковские заимствования), составляло еще 22% обязательств. Оно привлекалось в основном в рамках казначейских операций и сочеталось по объемам со сделками обратного РЕПО и ликвидными ценными бумагами, при этом отношение кредитов к депозитам было умеренным, на уровне 104%.

Обосновывая рейтинг, в Fitch отметили, что банк «Санкт-Петербург» не может полагаться на поддержку от российских властей ввиду ограниченной системной значимости банка. «Поддержку от частных акционеров банка нельзя с надежностью оценить, и, как следствие, она не учитывается в рейтингах», — заключили аналитики агентства.