Большинство россиян считают, что пандемия не сильно сказалась на их благосостоянии, и до конца года не ожидают уменьшения доходов. Однако многие сейчас вынуждены экономить даже на привычных предметах быта. К такому выводу пришли аналитики финтех-компании RBK.money по результатам исследования «Как пандемия отразилась на пользовательском поведении населения». Целью опроса было узнать, как изменились доходы россиян во время ограничений, вызванных пандемией, и как это повлияло на их покупательское поведение.

По результатам опроса выяснилось, что 26,7% жителей нашей страны сейчас вынуждены экономить на повседневных покупках; 16,2% ограничивают себя в крупных покупках, и только 5% тратят по-крупному. При этом расходы на повседневные нужды заметно выросли — об этом сообщают 29,1% респондентов.

Тем не менее, несмотря на рост цен и другие последствия пандемии, 35,5% россиян продолжают жить, как прежде, и не стремятся экономить. Так, на вопрос «какая ваша самая крупная трата за период с начала года?» 6,3% респондентов ответили, что купили автомобиль. Технику для дома приобрели 7,6% опрошенных россиян, вложились в ремонт 10,9%. Примерно столько же (11,6%) потратили свои деньги на покупку гаджетов. Самая популярная категория — одежда и обувь, ее покупали 16,7% респондентов.

Существенно больше россиян в последнее время тратили деньги на собственное здоровье — 30,3% назвали самыми крупными тратами расходы на медицинские услуги. 31,9% опрошенных назвали другие глобальные покупки, среди которых были недвижимость, туристические путевки, ювелирные украшения, отдых и развлечения и т. д.