Банк «Ренессанс Кредит» запустил новый продукт — кредит наличными для самозанятых граждан. Предложение действительно как для клиентов банка, так и для тех, кто не пользовался услугами «Ренессанс Кредита» ранее, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Обязательными условиями для получения кредитных средств является продолжительность деятельности в качестве самозанятого не менее шести месяцев. Новым клиентам, желающим заключить кредитный договор на сумму более 100 тысяч рублей, необходимо подтвердить доход. Для этого достаточно предъявить справку о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход из сервиса «Мой налог» или личного кабинета плательщика НПД», — поясняют в банке.

Уточняется, что самозанятые граждане могут взять кредит на сумму до 1,5 млн рублей на срок от двух до пяти лет по ставке от 5,5% годовых (ставка действительна на дату публикации). Первый платеж по кредиту — через 45 дней после его получения.

«Подать заявку на кредит можно на сайте банка, в отделении и по телефону. Решение по заявке будет принято за минуту. Выдача кредита производится на карту «Ренессанс Кредит» с возможностью снятия наличных в кассе или банкомате любого стороннего банка без комиссии», — добавили в финучреждении.