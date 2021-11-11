Основные фондовые торги в России завершились в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,4% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 189,35 пункта. Индекс РТС повысился на 0,05% — до отметки 1 854,48 пункта.

Как указывает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, сегодня индекс Мосбиржи в первой половине дня был под давлением общего негативного фона, однако к вечеру вектор движения изменился, что позволило закрыть день в плюсе. «Фишки» нефтегазового сектора «большую часть торговой сессии снижались из-за нервозности на рынке нефти. К концу дня ситуация изменилась, стоимость барреля нефти вновь вернулась к росту», поясняет эксперт. Он отмечает «взрывной рост» котировок бумаг «Сургутнефтегаза» (плюс 19,98%. — Прим. Банки.ру), а также уверенный рост стоимости акций золотодобытчиков вслед за стоимостью золота.



Акции «Полюса» подорожали на 5,21%, «Яндекса» — на 2,84%, «Магнита» — на 2,78%, СберБанка — на 2,23%, «Норникеля» — на 1,64%, Московской биржи — на 0,72%, Mail.ru — на 0,67%, МТС — на 0,63%, «Газпрома» — на 0,3%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 0,68%.

