Данные финансовых потоков указывают на рост экономической активности в начале IV квартала во всех укрупненных группах отраслей, при этом темпы роста по группам отраслей значительно сблизились, что может быть признаком более сбалансированного роста экономики в целом. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» Банка России.

Так, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за октябрь 2021 года вырос на 3,7% по сравнению со средним уровнем III квартала. Без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления рост платежей составил 3,2%.

Рост объема входящих платежей в потребительских отраслях (3,9% в октябре) был в значительной степени обеспечен ростом финансовых потоков в крупных отраслях: деятельности в сфере операций с недвижимостью, розничной и оптовой торговли. При этом на фоне сохранения повышенных темпов роста потребительских цен и инфляционных ожиданий значимую роль в росте номинальных финансовых потоков продолжает играть ценовой фактор. Объем платежей в туристической деятельности в октябре продолжил восстанавливаться.

В отраслях, ориентированных на экспорт, рост объема входящих платежей относительно среднего в III квартале составил 4%. Замедление объясняется эффектом высокой базы III квартала. Основным драйвером стала добыча сырой нефти и газа, четвертый месяц подряд входящие финансовые потоки в отрасли значительно превышают уровень 2016—2020 годов.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, впервые с мая 2021 года отклонение объема входящих потоков от среднего значения предыдущего квартала стало положительным: 2,3% в октябре по сравнению со средним значением за II квартал. При этом динамика исходящих потоков продолжила незначительный рост, как и во II квартале.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, в октябре наблюдалась умеренная положительная динамика: объем входящих платежей превысил уровень III квартала на 4,1%. Основную поддержку росту платежей в указанной группе отраслей оказали финансовые услуги и добыча сырой нефти и газа. Сдерживали динамику отраслей промежуточного спроса в основном деятельность головных офисов и консультирование, где в октябре наблюдался резкий спад объема входящих платежей относительно среднего уровня в III квартале.

В большей части федеральных округов входящие финансовые потоки превысили уровень III квартала. Основной положительный вклад по отношению к предыдущему кварталу внесли обрабатывающие производства и сфера торговли.



«Отрасли внешнего и промежуточного спроса, оставаясь основными драйверами роста, продемонстрировали замедление после активного роста в III квартале. В отраслях потребительского спроса произошло умеренное расширение объема платежей. В отраслях инвестиционного спроса рост объема входящих платежей был зафиксирован впервые с мая 2021 года. Оперативные данные по платежам в платежной системе Банка России также свидетельствуют об отсутствии значимого негативного влияния эпидемической ситуации на экономическую активность в октябре. Режим нерабочих дней в конце октября был введен лишь в части регионов, а общенациональный период нерабочих дней пришелся на короткую неделю в начале ноября. Компании и потребители успели адаптироваться к ограничениям мобильности в течение пандемии: была налажена работа онлайн-каналов продаж и курьерских служб, а структура потребления по сравнению с докоронавирусной сместилась в сторону товаров», — резюмируют в ЦБ. По мнению регулятора, все эти обстоятельства помогут сгладить негативное влияние текущих противоэпидемических ограничений на экономическую активность.