Бюджетные операции привели к оттоку ликвидности из российских банков в октябре, в результате за месяц структурный профицит ликвидности сектора несколько сократился; прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен. Об этом говорится в новом выпуске обзора Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

Структурный профицит ликвидности в среднем за октябрьский период усреднения составил 0,9 трлн рублей (за сентябрьский период усреднения — 1,1 трлн). На начало ноября профицит ликвидности снизился относительно начала октября на 0,8 трлн рублей, до 0,4 трлн.

«В октябре бюджетные операции привели к оттоку ликвидности из банков в размере 0,8 трлн рублей. Бюджетные доходы превысили расходы, при этом Федеральное казначейство и бюджеты субъектов Российской Федерации не в полном объеме разместили эти поступившие временно свободные средства в банках», — поясняется в обзоре.

ЦБ констатирует, что спрос на наличные рубли в сентябре оставался умеренным. Также отмечается, что ситуация с валютной ликвидностью оставалась спокойной.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен, а также сужен его диапазон — до 0,6—1 трлн рублей. Напомним, до этого прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года был на уровне 0,8—1,4 трлн рублей.



«Изменение преимущественно связано с уточнением прогноза наличных денег в обращении в 2021 году с учетом факта на конец октября. Ожидается, что постепенный возврат в банки части наличных денег, спрос на которые повысился в 2020 году, в период пандемии, сместится на 2022—2023 годы. При этом в 2021 году их объем в обращении возрастет на 0,6—0,7 трлн рублей», — отмечается в материале.