Банк «Александровский» с 11 ноября увеличил ставки по сезонному вкладу «Черника Голд» и депозитам из базовой линейки: «Максимум», «Перспектива», «Комфорт», «Смарт Премиум». Об этом сообщили в кредитной организации.

Так, по сезонному вкладу «Черника Голд» максимальная ставка выросла до 7,7% годовых.

При открытии вклада онлайн с выплатой процентов в конце срока, а также в офисах банка клиентами пенсионного возраста ставки составят:

на срок 181 день — 6,8% годовых;

на срок 367 дней — 7,5%;

на срок 735 дней — 7,7%.

По вкладу «Черника Голд» предусмотрена возможность выбрать выплату процентов ежемесячно или по окончании срока на текущий счет.

Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей. Оформить его можно до 30 декабря 2021 года.

Максимальная ставка по вкладу «Максимум» увеличена до 7,2% годовых, по вкладу «Перспектива» с возможностью пополнения — до 6,1% (до 6,6% с пенсионной надбавкой), по вкладу «Комфорт» с опциями пополнения и частичного изъятия — до 5,65%.

Также банк улучшил условия депозита «Смарт Премиум» для VIP-клиентов: максимальная процентная ставка теперь составляет 7,8% годовых на 735 дней.



Открыть вклады можно в интернет-банке или мобильном приложении mobile 2.0, а также во всех офисах банка «Александровский».