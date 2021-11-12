В 2021 году российские банки могут поставить исторический рекорд по выдаче автокредитов населению, одобрив договоры более чем на 1 трлн рублей, пишет РБК, ссылаясь на прогноз аналитиков ВТБ. По их оценкам, за январь — октябрь объем одобренных ссуд в этом сегменте уже достиг 924 млрд рублей, а спрос на покупку машин по-прежнему остается высоким.

По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егора Лопатина, уровень в 1 трлн рублей может быть достигнут уже по итогам 11 месяцев, а годовой объем выдач составит 1,1–1,2 трлн рублей. Ускорение в конце года он объясняет традиционной сезонностью на авторынке. Рекордного результата также ожидают в НБКИ и бюро «Эквифакс».

Основные факторы, которые поддержали рынок автокредитования сейчас, — дефицит автомобилей и последовавший за ним рост цен, считают эксперты. Рост среднего чека затронул кредиты как на новые автомобили, так и на подержанные, отметил предправления РГС-Банка Алексей Токарев. По его оценкам, средняя сумма заимствований на покупку новых и подержанных машин за последний год выросла на 55% и 37% соответственно. Наблюдается и устойчивая тенденция к увеличению среднего срока автокредита, который уже достиг 60 месяцев, тогда как пять лет назад он не превышал 36 месяцев, пояснил Лопатин.

«Эквифакс»: за девять месяцев 2021 года объем выданных автокредитов вырос на 61% Объем автокредитов, выданных за январь — сентябрь 2021 года, вырос на 61,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 713,8 млрд рублей. Такие данные представило бюро кредитных историй «Эквифакс».

В кредитных организациях по-разному оценивают перспективы сегмента в 2022 году. Как полагает Токарев, дефицит автомобилей, рост цен и повышенный спрос сохранятся в следующем году, поэтому автокредитование продолжит расти. Он считает, что объем выдач автокредитов в следующем году на 10–15% превзойдет рекорд этого года, а вот количество новых ссуд может немного сократиться. Если распространение коронавируса пойдет на спад и новых противоковидных мер не потребуется, то рынок сможет обновить рекорд по выдачам в целом на 10–15%, допускает зампред правления Экспобанка Алексей Санников. Управляющий директор Совкомбанка Артем Языков считает, что изменение или сохранение тенденции во многом будет зависеть от доступности автомобилей в следующем году.

Как полагает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, сегмент автокредитования в следующем году станет более зависимым от мирового рынка автопрома. Если ему удастся преодолеть болезни текущего года, то и рынок автокредитования продолжит развиваться, в таком случае рекордные объемы текущего года могут быть превышены, пояснил эксперт.