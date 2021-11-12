СберБанк хочет законодательно закрепить интеграцию аккредитованных правительством коммерческих сервисов идентификации с Единой системой идентификации и аутентификации портала «Госуслуги» (ЕСИА), пишет «Коммерсант». Свои предложения банк направил АНО «Цифровая экономика» и Минэкономразвития.

Речь идет о том, чтобы обеспечить взаимное признание коммерческих (банк ID, телеком ID) и государственного идентификатора (ЕСИА). Связка идентификаторов по согласию пользователя будет храниться в ЕСИА. Предполагается, что правительство определит перечень случаев, для которых идентификация лиц с использованием коммерческих систем не допускается. Также будет составлен перечень аккредитованных государством коммерческих идентификаторов. По замыслу «Сбера», требования проекта могут вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

Помимо «Сбера» собственные системы идентификации развивают другие банки, а также, например, МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2. В ВТБ считают полезным внедрение сквозной интеграции банковских приложений с основными видами госуслуг: «Это сделает более доступным и комфортным их получение, а также обеспечит необходимую безопасность банковских данных клиента». В Тинькофф Банке согласны, что инициатива поможет своевременно актуализировать базы данных для предложения кастомизированных продуктов: «Технологически реализовать интеграцию двух инфраструктур можно за пару месяцев». В МТС и «Вымпелкоме» также поддерживают предложения «Сбера».

Глава СберБанка назвал важнейшие современные технологии Наиболее актуальными технологиями для России сегодня являются искусственный интеллект, квантовые вычисления, шестое поколение мобильной связи 6G, беспилотный транспорт, а также требующиеся для успешного «зеленого» энергоперехода, прокомментировал в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

Взаимное признание коммерческих и государственных систем идентификации выглядит наиболее адекватным подходом, считает директор по стратегическим проектам Института исследований Интернета Ирина Левова: «Это удобно и государству, и гражданам: им не нужно будет каждый раз обращаться к ЕСИА при получении услуг, для которых требуется идентификация». В то же время, подчеркивает эксперт, идея «Сбера» требует обсуждения со всеми участниками рынка.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов Ефим Казанцев сомневается, что это предложение будет реализовано: «Сбер», очевидно, хочет без особых усилий увеличить свою клиентскую базу и получить возможность реализовывать сервисы «Госуслуг» внутри своей экосистемы», — предположил он. Основной аргумент против интеграции, по мнению эксперта, находится в области обеспечения безопасности. Ведь если законопроект будет принят, пояснил Казанцев, с помощью профиля «Сбера» и других аккредитованных организаций можно будет авторизоваться на «Госуслугах» и совершать юридически значимые действия.

Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов считает идею «Сбера» здравой: «В результате ее реализации произойдет унификация обмена биометрией от разных провайдеров». Но эксперт разделяет и сомнения Казанцева: когда у одной компании появляется общий доступ ко всем данным, их сохранность «определяется самым слабым звеном и уже не зависит от усилий отдельных провайдеров».