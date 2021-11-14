Банк «Зенит» присоединился к сервису международной платежной системы Visa, который позволяет осуществлять P2P-переводы по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты могут отправлять денежные средства держателям карт любых банков, используя только телефонную книгу. Зачисление происходит мгновенно», — говорится в релизе.



Услуга доступна в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

Клиентам нужно зарегистрировать номер мобильного телефона и привязать его к карте Visa, Mastercard или «Мир». Далее выбрать в разделе «Платежи» вкладку «С карты на карту», перейти в «Перевод на карту другого банка по номеру телефона» и направить нужную сумму. Комиссия за услугу соответствует тарифу по переводам с карты на карту.