Банк «Открытие» запланировал интеграцию дочернего РГС Банка на 2022 год и ждет существенной экономии в результате присоединения. Об этом заявил на пресс-конференции глава банка Михаил Задорнов.

«Я могу подтвердить, что мы планируем интеграцию «Открытия» и РГС Банка в 2022 году. Сейчас у нас совместный управляющий комитет из менеджмента двух банков планирует сроки, порядок, клиентскую работу, потому что нам важно при этом не только сохранить, но и нарастить клиентскую базу уже объединенного банка. Мы уже более точные сроки и финансовые параметры этого объединения до конца этого года сможем сделать публичными. Пока мы сейчас в работе», — заявил Задорнов.

Он отметил, что интеграция банков даст существенную экономию и поможет группе сократить показатель cost to income ratio (соотношение расходов к доходам), который является для банка одним из показателей эффективности бизнеса.

«Пока цифры не можем назвать. Это будет частью нашего бизнес-плана на 2022 год», — отметил глава «Открытия».

РГС Банк был создан в 1994 году, в 2017 году вошел в периметр группы банка «Открытие» в рамках санации последнего (сейчас находится под контролем ЦБ РФ). «Открытие» планировал присоединить РГС Банк, но затем отказался от этой идеи. В 2019 году РГС Банк сменил бизнес-стратегию, став банком для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Согласно стратегии, к 2022 году кредитная организация планирует войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдаче автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования.